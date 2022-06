Pogba: «Futuro? Mi sto prendendo il mio tempo. Voglio essere me stesso» (Di martedì 7 giugno 2022) Pogba esce allo scoperto sul proprio Futuro. Le parole del centrocampista francese, sempre più vicino alla Juve Intervistato da Uninterrupted, Paul Pogba ha parlato del suo Futuro. Le dichiarazioni del centrocampista francese. DIVERTIMENTO – «Se sono in sintonia prima di tutto con la squadra, con i tifosi, con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio. Se sei libero mentalmente e ti diverti, performi. Devi essere a tuo agio dove giochi e con le persone con cui giochi. È la cosa più importante». LEADER – «essere un leader vuol dire aiutare i propri compagni a raggiungere il proprio potenziale, un leader alza il livello, porta energia positiva. C’è bisogno di una persona che ti spinga a continuare a dare il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022)esce allo scoperto sul proprio. Le parole del centrocampista francese, sempre più vicino alla Juve Intervistato da Uninterrupted, Paulha parlato del suo. Le dichiarazioni del centrocampista francese. DIVERTIMENTO – «Se sono in sintonia prima di tutto con la squadra, con i tifosi, con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio. Se sei libero mentalmente e ti diverti, performi. Devia tuo agio dove giochi e con le persone con cui giochi. È la cosa più importante». LEADER – «un leader vuol dire aiutare i propri compagni a raggiungere il proprio potenziale, un leader alza il livello, porta energia positiva. C’è bisogno di una persona che ti spinga a continuare a dare il ...

