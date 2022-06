Petagna verso l’addio | quattro club di Serie A su di lui

(Di martedì 7 giugno 2022) È solo all’inizio il calciomercato del Napoli, che si prospetta come una delle sessioni più intense degli ultimi anni. Tante cessioni, tante scadenze e nuovi acquisti pronti a sopperire alle mancanze, in vista del sogno scudetto che è sempre in cima ai pensieri dei tifosi del Napoli e della Champions League da giocare, che richiede un maggiore ricambio. Tra coloro che potrebbero salutare il capoluogo campano, vi è Andrea, punta centrale classe ’95 che ha trovato non molto spazio nel Napoli di quest’anno con Osimhen e Mertens in prima linea. 24 presenze, 3 reti e 1 assist per lui in questo campionato diA 2021/22. FOTO: Getty Images,Non sconvolge, dunque che l’attaccante, ancora giovane, voglia trovare una destinazione nuova in cui gli venga dato maggiore spazio. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Petagna verso l'addio, quattro squadre di Serie A sull'attaccante del Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Petagna verso l'addio, quattro squadre di Serie A sull'attaccante del Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Petagna verso l'addio, quattro squadre di Serie A sull'attaccante del Napoli - apetrazzuolo : IL MATTINO - Petagna verso l'addio, quattro squadre di Serie A sull'attaccante del Napoli - napolimagazine : IL MATTINO - Petagna verso l'addio, quattro squadre di Serie A sull'attaccante del Napoli -

...l'accordo con il giocatore) e nei meandri delle trattative è sbucata anche la proposta di uno scambio con Beto in azzurro e(più un conguaglio economico) a fare il percorso contrario...Il Napoli che partirà per luglio avrà un monte ingaggi attorno agli 85 milioni di euro, secondo l'edizione odierna de Il Mattino . Napoli, due cessioni in vista I conti sono a posto, quindi non c'è ...In casa Napoli c'è da definire anche la situazione di Andrea Petagna, l'attaccante non ha brillato nella stagione appena conclusa. La società azzurra sta valutando il suo futuro. Non mancano le squadr ...Non solo Deulofeu, in piedi anche uno scambio tra Beto e Petagna con l'Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli starebbe trattando con l'Udinese non solo per Gerard Deulofeu, ma anch ...