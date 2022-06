Pescherecci due giorni in mare | un' uscita esplorativa ma continua la protesta contro il caro gasolio

Advertising

scandura : 7? 6 giugno. Questa mattina i due motopesca sono tornati ad Aci Trezza (Catania), abbiamo incontrato equipaggi e co… - apuglia : Il rientro ad Aci Trezza dei due pescherecci attaccati dai libici: 'Sono i padroni del Mediterraneo' - pierbaroni : RT @RiccardoNoury: Una motovedetta dei guardacoste della Libia spara contro due pescherecci italiani. Era stata fornita dall'Italia, nell'a… - soniap1975 : RT @RiccardoNoury: Una motovedetta dei guardacoste della Libia spara contro due pescherecci italiani. Era stata fornita dall'Italia, nell'a… - palermo24h : Il rientro ad Aci Trezza dei due pescherecci attaccati dai libici Sono i padroni del Mediterraneo -

sole giornate di attività, probabilmente ancora in rimessa, dato che al vertiginoso aumento delle spese si associa la concomitanza di un periodo, quello di giugno e luglio, considerato il meno ...quasi l'alba quando le luci deiSalvatore Mercurio e Luigi Primo illuminano gli scogli di Aci Trezza. Al comando delle rispettive imbarcazioni ci sono ifratelli Mario e Pietro Suaria che con il resto dell'...SAN BENEDETTO - La ripresa del mare, per i pescherecci di San Benedetto, è avvenuta pochi minuti dopo la mezzanotte. E tutto è andato liscio. Che non si sarebbero ripetute ...FANO - Dopo una settimana di fermo volontario, sono tornati in mare la notte scorsa i pescherecci fanesi, lo hanno fatto dopo l’anticipazione delle marinerie di San Benedetto ...