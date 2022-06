Perde il volo perché è in ritardo: lancia le scarpe contro l'operatore in aeroporto (Di martedì 7 giugno 2022) Ha sfogato la sua rabbia contro quell'uomo che stava facendo semplicemente il suo lavoro. Lo ha messo nel mirino nonostante lui, evidentemente, non avesse nessuna colpa. Follia nei giorni scorsi all'aeroporto di Milano Malpensa, dove una... Leggi su today (Di martedì 7 giugno 2022) Ha sfogato la sua rabbiaquell'uomo che stava facendo semplicemente il suo lavoro. Lo ha messo nel mirino nonostante lui, evidentemente, non avesse nessuna colpa. Follia nei giorni scorsi all'di Milano Malpensa, dove una...

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Perde il volo perché è in ritardo: lancia le scarpe contro l'operatore in aeroporto - GioiaStefani : @fm197544 @fingerstones @Lascia_Perde Se il pranzo a persona 'costa 150' vado larga, io nella busta ci posso pure m… - infoitinterno : Tragedia in montagna, volo di 40 metri in cordata: alpinista perde la vita - GioiaStefani : @Lascia_Perde Matrimonio in Sardegna: volo a/r pagato Milano-Cagliari pagato da me, idem le due notti in albergo, l… - ilbassanese : Tragedia in montagna, volo di 40 metri in cordata: alpinista perde la vita -