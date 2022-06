Needle Spiking, torna l’allarme per le punture con l’ago in discoteca e concerti: “Un pizzico e poi non ricordi più nulla”. Ecco cos’è il pericoloso fenomeno (Di martedì 7 giugno 2022) torna la paura del Needle Spiking. Questa volta, però, non siamo nel Regno Unito, bensì in Francia. E la novità è che finalmente una persona è stata arrestata. A riportarlo, tra gli altri, è il sito francese Tv5Monde. Tutto sarebbe avvenuto il 5 giugno, durante un concerto a Tolone. Qui, circa 20 persone sarebbero state “pizzicate” con la droga invisibile. Ieri un uomo è stato fermato dalla polizia. Il sospettato, un 20enne del posto, è stato incriminato e posto in custodia cautelare nell’ambito di un’indagine aperta per “violenza aggravata con armi (siringa) e premeditazione“. Il giovane sarebbe stato identificato da due coetanee che hanno spiegato di averlo visto con una siringa in mano. Il fenomeno, come anticipato, non è nuovo. Dobbiamo infatti tornare ad ottobre scorso quando il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)la paura del. Questa volta, però, non siamo nel Regno Unito, bensì in Francia. E la novità è che finalmente una persona è stata arrestata. A riportarlo, tra gli altri, è il sito francese Tv5Monde. Tutto sarebbe avvenuto il 5 giugno, durante un concerto a Tolone. Qui, circa 20 persone sarebbero state “pizzicate” con la droga invisibile. Ieri un uomo è stato fermato dalla polizia. Il sospettato, un 20enne del posto, è stato incriminato e posto in custodia cautelare nell’ambito di un’indagine aperta per “violenza aggravata con armi (siringa) e premeditazione“. Il giovane sarebbe stato identificato da due coetanee che hanno spiegato di averlo visto con una siringa in mano. Il, come anticipato, non è nuovo. Dobbiamo infattire ad ottobre scorso quando il ...

