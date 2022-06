Musetti-Basilashvili in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Nikolos Basilashvili nel contesto della sfida valida come primo turno dell’Atp 250 di Stoccarda 2022. Il tennista italiano debutterà sull’erba teutonica sfidando uno dei giocatori più imprevedibili del circuito maggiore; la velocità di palla del georgiano è infatti lodevole e da non sottovalutare, sebbene il suo tennis preveda costantemente il massimo rischio…non sempre però con i risultati sperati. Tra tanti momenti ‘up’ e altrettanti ‘down’, i secondi attualmente prevalgono e pervadono il tennis di Basilashvili; attenzione però a sottovalutare il tennista di Tbilisi: Musetti dovrà usufruire del suo sconfinato repertorio tecnico per limitare le accelerazioni dell’opponente. Reduce da un ottimo trionfo al Challenger di Forlì 6, seppur sul rosso, il ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Lorenzodovrà vedersela con Nikolosnel contesto della sfida valida come primo turno dell’Atp 250 di. Il tennista italiano debutterà sull’erba teutonica sfidando uno dei giocatori più imprevedibili del circuito maggiore; la velocità di palla del georgiano è infatti lodevole e da non sottovalutare, sebbene il suo tennis preveda costantemente il massimo rischio…non sempre però con i risultati sperati. Tra tanti momenti ‘up’ e altrettanti ‘down’, i secondi attualmente prevalgono e pervadono il tennis di; attenzione però a sottovalutare il tennista di Tbilisi:dovrà usufruire del suo sconfinato repertorio tecnico per limitare le accelerazioni dell’opponente. Reduce da un ottimo trionfo al Challenger di Forlì 6, seppur sul rosso, il ...

