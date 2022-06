Metro B Libia, la stazione resta ancora chiusa: manutenzione, ritardi e forti disagi per i passeggeri (Di martedì 7 giugno 2022) Roma. L’incertezza e il dubbio sono le vere forze motrici della conoscenza: è sempre da una mancanza di certezze che nasce lo slancio conoscitivo, filosofico, epistemologico…Ma per i trasporti, il dubbio e l’incertezza possono diventare deleteri, asfissianti e ragione di forti malcontenti tra i cittadini. Di fatto, a quanto pare, con Atac certezze non ce ne sono (almeno questa si potrà ritenere una certezza?). La beffa dell’Atac Prima si riapre, poi no. Prima il 4 giugno, poi l’11. Insomma, la Metro B1 (Libia) è un campione in questo senso. Come fa notare anche il Messaggero, poi, dopo Cornelia che sta 40 metri sotto il piano della strada, Libia, con 36 metri, è la seconda stazione per profondità della rete Metropolitana di Roma ed è servita da 26 scale mobili che superano dislivelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Roma. L’incertezza e il dubbio sono le vere forze motrici della conoscenza: è sempre da una mancanza di certezze che nasce lo slancio conoscitivo, filosofico, epistemologico…Ma per i trasporti, il dubbio e l’incertezza possono diventare deleteri, asfissianti e ragione dimalcontenti tra i cittadini. Di fatto, a quanto pare, con Atac certezze non ce ne sono (almeno questa si potrà ritenere una certezza?). La beffa dell’Atac Prima si riapre, poi no. Prima il 4 giugno, poi l’11. Insomma, laB1 () è un campione in questo senso. Come fa notare anche il Messaggero, poi, dopo Cornelia che sta 40 metri sotto il piano della strada,, con 36 metri, è la secondaper profondità della retepolitana di Roma ed è servita da 26 scale mobili che superano dislivelli ...

Advertising

CorriereCitta : Metro B Libia, la stazione resta ancora chiusa: manutenzione, ritardi e forti disagi per i passeggeri - vikingmetal : RT @InfoAtac: #info #atac - Metro B/B1: Chiusa stazione Libia: Stiamo eseguendo delle lavorazioni sulle scale mobili, ci scusiamo per il di… - Rob97052180Rob : @ErMejoSindaco Già troppo generosi.Metro Libia ancora chiusa. Annibaliano anziani con il bastone costretti a fare l… - radiosonar_net : #69 Le promesse di Gualtieri, la stazione metro Libia, la presenza mafiosa in città e altre storie di Roma La rasse… - robdeangeliss : infoatac +??= @InfoAtac Metro B/B1: Chiusa stazione Libia: Stiamo eseguendo lavorazioni su scale mobili, ci scusiam… -