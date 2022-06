Maltempo, Laglio invasa da una colata di fango: il video del disastro, stesse immagini di un anno fa (Di martedì 7 giugno 2022) Il comune di Laglio, sulla sponda occidentale del Lario, è alle prese con un'emergenza alluvione importante già da qualche ora. Sono almeno venti le chiamate ricevute dai vigili del fuoco, un numero ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022) Il comune di, sulla sponda occidentale del Lario, è alle prese con un'emergenza alluvione importante già da qualche ora. Sono almeno venti le chiamate ricevute dai vigili del fuoco, un numero ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Como, dalla notte #vigilidelfuoco al lavoro per contrastare i danni causati dal #maltempo, 30 interventi svolti tr… - rodolfoxoliz : RT @vigilidelfuoco: #Como, dalla notte #vigilidelfuoco al lavoro per contrastare i danni causati dal #maltempo, 30 interventi svolti tra Po… - radiolombardia : Maltempo sul lago di Como: frane e allagamenti a Laglio, come a luglio dello scorso anno. - Giorno_Como : Laglio, i danni del maltempo - Giorno_Como : Maltempo, i danni della frana a Laglio -