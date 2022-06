Infermiere spiate sotto la doccia in ospedale | c' è la svolta

(Di martedì 7 giugno 2022) È arrivata una primanel caso dellecon una microcamera nascosta nello spogliatoio dell'San Giuseppe di Empoli, in provincia di Firenze: due tecnici che lavorano nel nosocomio sono finiti infatti sul...

Due tecnici dell'ospedale San Giuseppe di Empoli sono stati indagati per il caso dellenella doccia. L'ipotesi di reato contestata è quella di interferenze illecite nella vita privata. I carabinieri hanno perquisito nei giorni scorsi le due persone indagate. ...I sospetti si concentrano su due addetti alla manutenzione, che sono stati perquisiti su disposizione della procura di ...EMPOLI - Empoli, ci sono i primi due indagati per il caso della telecamera nascosta all'interno delle docce con ...A fine maggio i carabinieri della provincia di Firenze avevano avviato le indagini per scoprire chi avesse nascosto una microcamera all’interno di una doccia presente negli spogliatoi femminili ...