Il cammin di nostra vita | il monologo di Luca Sommi

IL cammin DI nostra vita
Un racconto per sapere tutto quello che accade nel viaggio di Dante Alighieri attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso di e con Luca Sommi La Divina Commedia è sogno, racconto, avventura, mistero e altre mille cose. Ma la definizione che sembra mettere tutti d'accordo è questa: il più articolato enigma della storia della letteratura. Amatissima, citatissima, ma spesso purtroppo fraintesa, dopo settecento anni questo capolavoro non smette di incuriosire e appassionare lettori di tutto il mondo. Dante ci fa emozionare per la tragica storia d'amore di Paolo e Francesca e ci spaventa con la mostruosità di Lucifero; ci conduce attraverso le atmosfere cupe e grottesche dell'Inferno, la salita al Purgatorio, fino alla luce e allo splendore del Paradiso; stordisce il lettore moderno ...

