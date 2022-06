"Hai noccioline?". Panico a bordo dell'aereo, inquietante scoperta dieci file più indietro (Di martedì 7 giugno 2022) Paura sul volo British Airways. Nella tratta Antigua-Londra, una 14enne ha avuto uno choc anafilattico. La colpa è stata di un altro passeggero presente sull'aereo. Quest'ultimo, nonostante l'equipaggio avesse espressamente vietato di mangiare noccioline, ha fatto di testa sua fregandosene. Per questo Poppy Jones ha rischiato seriamente di morire e il pilota di dover dirottare il volo per un atterraggio d'emergenza. "Pensavo davvero che potesse morire - ha confidato la mamma della ragazzina ancora spaventata -. Mentre decollavamo, ho visto un uomo mangiare delle noccioline a dieci file dalla nostra. Ero preoccupata, così ho chiesto se potevamo essere spostate, ma non c'era disponibilità. Così l'equipaggio gli ha chiesto di smettere di mangiare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Paura sul volo British Airways. Nella tratta Antigua-Londra, una 14enne ha avuto uno choc anafilattico. La colpa è stata di un altro passeggero presente sull'. Quest'ultimo, nonostante l'equipaggio avesse espressamente vietato di mangiare, ha fatto di testa sua fregandosene. Per questo Poppy Jones ha rischiato seriamente di morire e il pilota di dover dirottare il volo per un atterraggio d'emergenza. "Pensavo davvero che potesse morire - ha confidato la mammaa ragazzina ancora spaventata -. Mentre decollavamo, ho visto un uomo mangiaredalla nostra. Ero preoccupata, così ho chiesto se potevamo essere spostate, ma non c'era disponibilità. Così l'equipaggio gli ha chiesto di smettere di mangiare le ...

