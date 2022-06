Giulia De Lellis sulla rottura col fidanzato: “Il caldo dà alla testa” (Di martedì 7 giugno 2022) E’ finita tra Giulia De Lellis e il suo fidanzato? L’influencer e Carlo Gussalli Beretta si sono lasciati? Domande che per un po’ non hanno avuto risposta ma per Giulia De Lellis sembrava non ci fosse bisogno di conferme o smentite. Invece, ha dovuto farlo, nonostante i tanti dettagli che mostravano la realtà, ha dovuto spiegare perché lei e Carlo non postano molte foto insieme. Smentito il pettegolezzo di chi li voleva separati ha scherzato ribadendo che non sta scrivendo un secondo libro. Questa è evidente non è una storia uguale alla precedente e Giulia De Lellis un po’ stufa di tante chiacchiere ha commentato: “Il caldo dà alla testa”. L’ennesima indiscrezione sul suo legame con Calro Beretta non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022) E’ finita traDee il suo? L’influencer e Carlo Gussalli Beretta si sono lasciati? Domande che per un po’ non hanno avuto risposta ma perDesembrava non ci fosse bisogno di conferme o smentite. Invece, ha dovuto farlo, nonostante i tanti dettagli che mostravano la realtà, ha dovuto spiegare perché lei e Carlo non postano molte foto insieme. Smentito il pettegolezzo di chi li voleva separati ha scherzato ribadendo che non sta scrivendo un secondo libro. Questa è evidente non è una storia ugualeprecedente eDeun po’ stufa di tante chiacchiere ha commentato: “Ildà”. L’ennesima indiscrezione sul suo legame con Calro Beretta non ...

