Fondo di garanzia INPS: requisiti, nuove domande e dettagli (Di martedì 7 giugno 2022) L'INPS ha aggiornato il Fondo di garanzia TFR: come bisogna fare domanda e chi ha i requisiti per accedervi. Tutti i dettagli Il TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto, viene concesso al lavoratore dopo aver presentato domanda ed essersi assicurati che questi abbia diritto alla liquidazione. Il compito del Fondo di garanzia INPS è proprio quello di garantire ai lavoratori la liquidazione TFR. Soprattutto, nel caso di insolvenza di un'azienda il Fondo garantisce i crediti di lavoro. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Spesso, può accadere che i datori di lavoro non siano in grado di estinguere i propri debiti nei confronti dei dipendenti. In questo caso l'attività del Fondo di

