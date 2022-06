"Fanno sul serio". Colpo di scena Dybala: ecco chi può fregare l'Inter, tutto in pochi minuti (Di martedì 7 giugno 2022) Il trasferimento di Paulo Dybala all'Inter potrebbe subire qualche ritardo. Il giocatore, ormai ex Juve, di fatto è nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui i nerazzurri, ma si è fatta sotto in modo deciso anche la Roma. Ma in queste ore in cui il mercato comincia ad accendersi di fatto c'è un'incognita pesantissima sul futuro dell'argentino. Infatti, fuori dall'Italia, c'è un club che fa tremendamente sul serio per mettere le mani sull'attaccante bianconero: l'Atletico Madrid. I colchoneros conoscono perfettamente il valore di Dybala e la Joya ha segnato uno dei suoi gol più belli proprio contro la squadra di Simeone. E sarebbe stato proprio il tecnico dell'Atletico a spingere la società iberica a farsi avanti in modo deciso per portare a Madrid Dybala. L'Atletico, secondo alcune ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Il trasferimento di Pauloall'potrebbe subire qualche ritardo. Il giocatore, ormai ex Juve, di fatto è nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui i nerazzurri, ma si è fatta sotto in modo deciso anche la Roma. Ma in queste ore in cui il mercato comincia ad accendersi di fatto c'è un'incognita pesantissima sul futuro dell'argentino. Infatti, fuori dall'Italia, c'è un club che fa tremendamente sulper mettere le mani sull'attaccante bianconero: l'Atletico Madrid. I colchoneros conoscono perfettamente il valore die la Joya ha segnato uno dei suoi gol più belli proprio contro la squadra di Simeone. E sarebbe stato proprio il tecnico dell'Atletico a spingere la società iberica a farsi avanti in modo deciso per portare a Madrid. L'Atletico, secondo alcune ...

Advertising

vitopetrocelli : Il neo maccartismo dilaga nella “libera” stampa italiana. Liste di proscrizione sul ?@Corriere? e su ?@Open_gol?. C… - CottarelliCPI : Ma perché i media (forse in Italia più che altrove) non fanno che ripetere qualunque cosa Elon Musk abbia da dire s… - LucaOfFriends : RT @realDonadelLuca: Dai video lo direste che ci troviamo in Veneto in provincia di Verona? #PeschieradelGarda: Maxirisse, accoltellamenti… - paolo1957 : RT @Nicola_Bressi: @ReoZioo No. Ho accettato. Così va avanti la scienza: i risultati scientifici passati al vaglio e alle critiche di esper… - ArtiPal82 : RT @emmevilla: ???????? Le sanzioni sul petrolio russo farebbero più male a noi o a Mosca? È un dubbio legittimo, così ho provato a calcolarlo.… -