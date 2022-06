Fabio sceglie sedazione profonda, non ho paura non vedo l'ora (Di martedì 7 giugno 2022) "Non ho paura. Non vedo l'ora di farlo". Risponde deciso, attraverso il puntatore oculare, Fabio Ridolfi il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), da 18 anni immobilizzato a letto a causa di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) "Non ho. Nonl'ora di farlo". Risponde deciso, attraverso il puntatore oculare,Ridolfi il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), da 18 anni immobilizzato a letto a causa di una ...

