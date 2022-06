Covid: ancora giù i casi in carcere, 164 i detenuti positivi (Di martedì 7 giugno 2022) Continua sempre più deciso il calo dei contagi dal Covid 19 nelle carceri. Secondo i dati del ministero della Giustizia aggiornati alle 12 di stamattina sono 164 i detenuti positivi ( su una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Continua sempre più deciso il calo dei contagi dal19 nelle carceri. Secondo i dati del ministero della Giustizia aggiornati alle 12 di stamattina sono 164 i( su una ...

