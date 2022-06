Costituito il primo panel di giudici qualificati sul tartufo | consegnati gli attestati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSi riunisce per la prima volta ilsuldaiformati durante il “Corso di analisi sensoriale” organizzato dal Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, Settore Ambiente, Foreste e Clima. Per l’occasione, Il Presidente dell’Osservatorio Prof.ssa Mariagiovanna Riitano ha consegnato ai discenti glidi abilitazione a “giudice qualificato a codificare le caratteristiche organolettiche dei tartufi”, conseguiti dopo l’esito positivo delle prove teoriche e pratiche previste. «Il Corso si è avvalso per la fase di formazione della Good Senses di Brescia, società specializzata in analisi sensoriale, e del Centro Nazionale Studi sul ...