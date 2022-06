Caso Eboli | i rapporti tra Cariello e Picarone

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 7 giugno 2022) di PEPPE RINALDI Le intercettazioni, specie quelle telefoniche, sono come Giano bifronte, con due facce, due risvolti, due ipotesi in alternativa. O molte di più. Di certo rappresentano una fonte per il mestierante della cronaca giudiziaria, utile – in un certo senso- a disegnare un contesto storico entro il quale si sarebbero svolti determinati fatti. Se, poi, questi stessi fatti siano configurati definitivamente come reati è altro discorso. Nelle oltre 3,700 pagine di soli brogliacci delle intercettazioni (vale a dire del riassunto delle conversazioni degli indagati che la polizia giudiziaria allega alle informative inoltrate al pm) relative alla maxi indagine svolta per circa quattro anni sul conto del “sistema” cosiddetto, ce n’è per tutti i gusti. Non quella che l’ha portato in gattabuia, qui si parla dell’ultima appena conclusasi. Le conversazioni di ...