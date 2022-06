Benedetta De Marte | i Verdi d’Europa puntano sul Made in Italy

(Di martedì 7 giugno 2022) L’italianaDeè eletta segretario generale deieuropei al congresso del partito appena conclusosi a Riga, in Lettonia. Deè consigliere comunale della città di Bruxelles, in Belgio, e membro del consiglio del Green European Journal Board. Nel corso della sua carriera ha lavorato per il Gruppo Verde al Parlamento europeo come Network officer. Eletto anche il nuovo ticket di presidenza, con i co-presidenti Melanie Vogel, uno dei deputati più giovani in eletti in Francia, e Thomas Waitz, eurodeputato austriaco ed agricoltore biologico e apicoltore della regione di Stajersca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

