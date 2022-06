Barella: «Anche se sei stanco vieni a giocare lo stesso. Questa maglia va onorata, non è mai un peso» (Di martedì 7 giugno 2022) Le fughe dalla Nazionale di Mancini sono finite. Dopo i casi di Zaccagni e Lazzari, tutti gli altri giocatori restano a disposizione, Anche quelli che il commissario tecnico aveva liberato dall’impegno. Come Bonucci e Belotti. Lo ha dichiarato ieri il tecnico in conferenza stampa. Accanto a lui, davanti ai microfoni, c’era Anche Barella, che ha spiegato: «Con Questa maglia addosso, la stAnchezza non la sento». Ed ha aggiunto: «Non sono tra quelli a cui il mister ha chiesto o dato il permesso di andare a casa. Non sta a me dire se è un torneo superfluo. Queste partite cadono in un periodo dell’anno in cui c’è tanta stAnchezza. C’è chi ha giocato di più, chi meno, chi riesce a sopportare oppure il contrario. C’è chi la stAnchezza la sopporta di più e chi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Le fughe dalla Nazionale di Mancini sono finite. Dopo i casi di Zaccagni e Lazzari, tutti gli altri giocatori restano a disposizione,quelli che il commissario tecnico aveva liberato dall’impegno. Come Bonucci e Belotti. Lo ha dichiarato ieri il tecnico in conferenza stampa. Accanto a lui, davanti ai microfoni, c’era, che ha spiegato: «Conaddosso, la stzza non la sento». Ed ha aggiunto: «Non sono tra quelli a cui il mister ha chiesto o dato il permesso di andare a casa. Non sta a me dire se è un torneo superfluo. Queste partite cadono in un periodo dell’anno in cui c’è tanta stzza. C’è chi ha giocato di più, chi meno, chi riesce a sopportare oppure il contrario. C’è chi la stzza la sopporta di più e chi ...

