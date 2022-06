Banca Mediolanum | a maggio raccolta netta di 600 mln

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di 600 milioni di euro alatotale di, che portano il complessivo dei primi 5 mesi a 3,81 miliardi. I dati sono stati resi notti oggi dal gruppo. Lain risparmio gestito è di 390 milioni, di euro (2,60 miliardi ytd); i nuovi finanziamenti erogati sono pari a 352 milioni, (1,54 miliardi ytd) e i premi polizze protezione ammontano a 16 milioni (71 milioni ytd). “Nei primi cinque mesi di quest’anno -dice Massimo Doris, amministratore delegato di- in un contesto estremamente sfidante in cui l’incertezza geopolitica, la volatilità sui mercati e l’inflazione galoppante hanno dettato legge,ha messo ...

Advertising

bizcommunityit : #banca Mediolanum, tutta la raccolta fondi di maggio va nelle azioni #finanzaemercati - Giornaleditalia : Banca Mediolanum, raccolta netta totale € 600 mln a maggio 2022, € 3,81 miliardi YTD - MilanoFinanza : Banca Mediolanum, tutta la raccolta fondi di maggio va nelle azioni - bluerating_com : Banca Mediolanum, la raccolta fiorisce anche a maggio - ItaliaInforma2 : Mettere al centro il cliente, il segreto del successo di Banca Mediolanum. Leggi l'intervista al Direttore Generale… -

Da inizio annoha totalizzato una raccolta netta di 5.4 miliardi (968 milioni solo a maggio), in calo del 3.1% su base annua. Soddisfatto l'ad della, Massimo Doris "Nei primi cinque mesi di ...I ribassi più ampi sono quelli di A2A ( - 1,7%), Amplifon ( - 0,9%), Azimut ( - 0,8%),Generali ( - 2,4%),( - 1,3%), Banco Bpm ( - 1,5%), Bper ( - 2,1%), Campari ( - 1,8%), ...Banca Mediolanum ha comunicato oggi che i risultati commerciali del mese di maggio 2022 si attestano a 968 milioni di euro ...Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta: "Nei primi cinque mesi di quest'anno, in un contesto estremamente sfidante in cui l'incertezza geopolitica, la volatilità sui ...