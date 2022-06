Atalanta-Gasperini | lo sfogo è durissimo | succede davanti ai giornalisti

Leggi su serieanews

(Di martedì 7 giugno 2022) Gian Piero, allenatore dell’, non si trattiene eaisi esprime duramente. Le tante illazioni delle ultime settimane hanno generato grande malcontento in Gian Piero, alla guida dell’dal 2016. Il mancato piazzamento in Europa della squadra per la prossima stagione, infatti, ha fatto pensare che l’allenatore volesse cambiare aria o che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.