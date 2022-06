Amadeus torna all' Arena di Verona e sogna di portare Mina a Sanremo

(Di martedì 7 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Squadra che vince non si cambia ma… si allarga. Almeno nel caso di “'60 '70 '80” che, forte del successo dello scorso anno,all'dicon una serata in più e un decennio in più. Quello che il pubblico (dal vivo il 12, 13 e 14 settembre e su Raiuno il 17 e 24 settembre e il 1° ottobre) vedrà si intitolerà, infatti, “'60 '70 '80 e… '90” e prevede le esibizioni di una cinquantina di artisti italiani e internazionali spalmate, appunto, su tre serate. Alla guida c'è ancorache, dell'evento (prodotto da Arcobaleno Tre), è anche ideatore: «Avremo un cast importante che realizzerà una compilation di brani che quelli della mia età hanno apprezzato ma che anche i giovani conoscono grazie ai social – racconta il conduttore – Abbiamo aggiunto ...

