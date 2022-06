Alessandro prende in giro Carmen di Pietro a L’Isola 2022: “Non lo riconosco” (Di martedì 7 giugno 2022) Nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni, dopo essere stato accolto in studio, in accordo con la produzione, ha deciso di fare un piccolo scherzo a Carmen Di Pietro. Prevedendo la reazione spropositata della naufraga, gli ha confessato di essere impegnato con diverse ragazze ultimamente. Di giorno si dedica allo studio e ai suoi progressi negli esami, mentre la sera si lascia trasportare dall’alcool e dalle feste. La povera Carmen, ovviamente, ha avuto un tuffo al cuore quando gli è stato mostrato il video con le “dissolutezze” compiute da suo figlio. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro non crede ai suoi occhi: lo scherzo di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022) Nella puntata di ieri sera dedei Famosi,Iannoni, dopo essere stato accolto in studio, in accordo con la produzione, ha deciso di fare un piccolo scherzo aDi. Prevedendo la reazione spropositata della naufraga, gli ha confessato di essere impegnato con diverse ragazze ultimamente. Di giorno si dedica allo studio e ai suoi progressi negli esami, mentre la sera si lascia trasportare dall’alcool e dalle feste. La povera, ovviamente, ha avuto un tuffo al cuore quando gli è stato mostrato il video con le “dissolutezze” compiute da suo figlio. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi,Dinon crede ai suoi occhi: lo scherzo di ...

