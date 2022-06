Alessandra Amoroso e Georgette Polizzi unite per un nuovo progetto: ecco quale (Di martedì 7 giugno 2022) Inizia il count-down per il concerto di Alessandra Amoroso che avrà il via il 13 Luglio a San Siro, Milano. Un grande evento che accoglierà migliaia di fans da tutta Italia e che torneranno a cantare a squarciagola insieme all’artista del cuore. In occasione dello show “Tutto Accade“, la cantante del talent Amici di Maria De Filipppi ha pensato di sorprendere il suo pubblico realizzando una capsule collection in edizione limitata. Ma la vera sorpresa sarà il nome della stilista che si occuperà proprio di creare capi unici ed esclusivi per i fan più affezionati. Il suo nome è abbastanza noto al pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Georgette Polizzi, nota al pubblico per aver partecipato al programma Temptation Island insieme al compagno Davide Tresse. L’influencer è anche un’affermata stilista e subito dopo ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 giugno 2022) Inizia il count-down per il concerto diche avrà il via il 13 Luglio a San Siro, Milano. Un grande evento che accoglierà migliaia di fans da tutta Italia e che torneranno a cantare a squarciagola insieme all’artista del cuore. In occasione dello show “Tutto Accade“, la cantante del talent Amici di Maria De Filipppi ha pensato di sorprendere il suo pubblico realizzando una capsule collection in edizione limitata. Ma la vera sorpresa sarà il nome della stilista che si occuperà proprio di creare capi unici ed esclusivi per i fan più affezionati. Il suo nome è abbastanza noto al pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di, nota al pubblico per aver partecipato al programma Temptation Island insieme al compagno Davide Tresse. L’influencer è anche un’affermata stilista e subito dopo ...

