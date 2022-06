A Napoli non ci sarà mai un Arrivabene che dice: “Mertens non rientra nel nostro progetto” (Di martedì 7 giugno 2022) Alla Juventus un bel giorno l’ad Maurizio Arrivabene ha detto: “Dybala non ci interessa, non rientra più nel nostro progetto”. Amen. Senza alcuna diatriba sulle cifre, men che mai sui presunti tradimenti. Lo scorso anno, al Milan, una storia simile anche se non proprio uguale. Un giorno Maldini comunicò che con Donnarumma il rapporto sarebbe finito, non ci sarebbe stato alcun rinnovo. Più o meno nelle aziende funziona così. Si prendono decisioni di cui ci si assume la responsabilità. Si traccia una strada e la si percorre. Poi, si vedranno i risultati. E viene presa la decisione ritenuta la migliore ai fini del raggiungimento dell’obiettivo. Nel Napoli invece no. È uno dei club a più alto livello di dispersione energetica. Nel Napoli è più importante “uscirsene puliti”, “fare bella ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Alla Juventus un bel giorno l’ad Maurizioha detto: “Dybala non ci interessa, nonpiù nel”. Amen. Senza alcuna diatriba sulle cifre, men che mai sui presunti tradimenti. Lo scorso anno, al Milan, una storia simile anche se non proprio uguale. Un giorno Maldini comunicò che con Donnarumma il rapporto sarebbe finito, non ci sarebbe stato alcun rinnovo. Più o meno nelle aziende funziona così. Si prendono decisioni di cui ci si assume la responsabilità. Si traccia una strada e la si percorre. Poi, si vedranno i risultati. E viene presa la decisione ritenuta la migliore ai fini del raggiungimento dell’obiettivo. Nelinvece no. È uno dei club a più alto livello di dispersione energetica. Nelè più importante “uscirsene puliti”, “fare bella ...

