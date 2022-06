WWE | Happy Corbin starà fuori per un pò di tempo dopo l’infortunio di ieri sera?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 giugno 2022) Madcap Moss ha finalmente ottenuto la sua vendetta sudurante il PPV Hell in a Cell dilo scioglimento del team ad aprile,ha attaccato ferocemente Moss, mettendologioco per un breve periodo. L’ex King of the Ring ha persino usufruito di un intervento in barella nel post-matchche Madcap Pillmanized gli ha procurato una lesione al collo.ha fatto intendere che avrebbe usato ancora una volta una sedia per ferire il suo ex partner. Alla fine, Moss ha avuto la meglioaverlo sbattuto contro i gradoni del ring. Madcap ha poi concluso l’incontro schiacciando il collo dell’avversario con una sedia d’acciaio. Voci di corridoio Secondo rumor, questo finale ...