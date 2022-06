Venerato | “Inutile smentire | ecco le cifre chieste da Mertens per il rinnovo”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ciroesperto di calciomercato della Rai parla deldicom Napoli: “Ha chiesto 4 milioni di euro e bonus“. In giornata è arrivata la smentita degli agenti che hanno detto di non aver chiesto alla società quelleper il nuovo contratto diil giornalista della Rai è sicuro: “Voglio sottolineare che non può esserci alcuna smentita perché la mail è stata veramente inviata e sono state fatte rispecifiche”.entra nello specifico e aggiunge: “La Mail fatta al Napoli è questa: 4 milioni netti a stagione, 800mila di commissioni e 500mila di bonus. Richiesta bocciata da Aurelio de Laurentiis senza se e senza ma”. Anche secondo Luca Cerchione la mail inviata al Napoli è da considerare veritiera. L'articolo proviene da Calcio ...

