Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea: il gesto che non ti aspetti (Di lunedì 6 giugno 2022) Festeggiamenti in famiglia per Veronica Rimondi che, dopo Uomini e Donne, fa sempre più sul serio con Matteo Farnea. Leggi su comingsoon (Di lunedì 6 giugno 2022) Festeggiamenti in famiglia perche, dopo, fa sempre più sul serio con

Advertising

poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - Esercito : Oggi celebriamo il 208° anniversario della fondazione della #Benemerita! Auguri alle donne e agli uomini dei… - Luisella49 : RT @edorixi: ?????????????????? Una cerimonia sempre emozionante quella che celebra l’anniversario dalla fondazione dell'Arma dei carabinieri. Insie… - lucabirba2 : Sono le finte amiche e gli uomini idioti che fanno male alle donne. Non la Nutella. -