Un posto al sole, trama 7 giugno 2022: Roberto in crisi (Di lunedì 6 giugno 2022) La piccola Cristina Ferri catalizzerà l'attenzione ad Un posto al sole, come rivela la trama della soap opera di Rai 3 di martedì 7 giugno 2022. La piccola è tornata a Palazzo Palladini per trascorrere qualche giorno a casa di suo padre, ma ha trovato ad attenderla una brutta ed inaspettata sorpresa. Cristina, infatti, ha scoperto che Lara si è trasferita lì e vive con Roberto e questa notizia non le è affatto piaciuta. In preda all'amarezza e alla rabbia, la ragazzina ha riversato la propria frustrazione sul povero Jimmy. Quest'ultimo, felicissimo per il ritorno di Cristina a Napoli, ha dovuto, quindi, incassare l'ennesima delusione da parte sua. Il figlio di Niko, con l'umore a terra e in balia delle proprie pene d'amore, riceverà i consigli sentimentali da parte di Serena e di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 giugno 2022) La piccola Cristina Ferri catalizzerà l'attenzione ad Unal, come rivela ladella soap opera di Rai 3 di martedì 7. La piccola è tornata a Palazzo Palladini per trascorrere qualche giorno a casa di suo padre, ma ha trovato ad attenderla una brutta ed inaspettata sorpresa. Cristina, infatti, ha scoperto che Lara si è trasferita lì e vive cone questa notizia non le è affatto piaciuta. In preda all'amarezza e alla rabbia, la ragazzina ha riversato la propria frustrazione sul povero Jimmy. Quest'ultimo, felicissimo per il ritorno di Cristina a Napoli, ha dovuto, quindi, incassare l'ennesima delusione da parte sua. Il figlio di Niko, con l'umore a terra e in balia delle proprie pene d'amore, riceverà i consigli sentimentali da parte di Serena e di ...

