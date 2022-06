Ultime Notizie – Renzi lancia ‘area Draghi’ ma è subito scontro con Calenda (Di lunedì 6 giugno 2022) Alla fine l’obiettivo sembra coincidente: l’era Draghi – con o senza l’attuale premier- che continua anche dopo le politiche del 2023. Ma la strada per arrivarci, per Matteo Renzi e Carlo Calenda sembra non trovare un punto di incontro. Anzi, semmai di scontro. Oggi in un’intervista al Corriere, il leader di Italia Viva l’ha messa giù così: “Qui non si tratta di ragionare di nomi e cognomi ma di politica: c’è uno spazio che può salvare il Paese. È l’area Draghi, oggi, in Italia, ed è l’area Macron in Francia. È uno spazio che esiste”. Di qui la sollecitazione a compattare un’area politica che, secondo Renzi, esiste già di fatto ed a cui può essere data rappresentanza politica alle elezioni del ’23. “Non dare a questo spazio una casa e un tetto per mere ragioni di egocentrismo personale sarebbe folle e da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Alla fine l’obiettivo sembra coincidente: l’era Draghi – con o senza l’attuale premier- che continua anche dopo le politiche del 2023. Ma la strada per arrivarci, per Matteoe Carlosembra non trovare un punto di incontro. Anzi, semmai di. Oggi in un’intervista al Corriere, il leader di Italia Viva l’ha messa giù così: “Qui non si tratta di ragionare di nomi e cognomi ma di politica: c’è uno spazio che può salvare il Paese. È l’area Draghi, oggi, in Italia, ed è l’area Macron in Francia. È uno spazio che esiste”. Di qui la sollecitazione a compattare un’area politica che, secondo, esiste già di fatto ed a cui può essere data rappresentanza politica alle elezioni del ’23. “Non dare a questo spazio una casa e un tetto per mere ragioni di egocentrismo personale sarebbe folle e da ...

Advertising

La7tv : #lariachetira In diretta dal fronte Sud l'inviato Cristiano Tinazzi con le ultime notizie dai villaggi vicino la ci… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky Sport Tennis, programmazione dedicata a Gianni Clerici: “Grazie Scriba”: Sky Sport dedica una p… - H0PESTR0M : RT @7Robymar: - No, non ho letto le ultime notizie di mercato, perché me lo chiedi? -