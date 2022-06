Ucraina fuori dai mondiali, il bellissimo gesto dell’arbitro e del gallese Bale nei confronti dei giocatori di Kiev (Di lunedì 6 giugno 2022) In lacrime Oleksander Zinchenko a Cardiff, sotto la pioggia: la sua Ucraina non è riuscita a superare il Galles e qualificarsi ai mondiali. L’autogol di Yarmolenko ha regalato il biglietto per il Qatar a Bale e compagni, e quello che Zinchenko aveva definito un sogno, insieme alla fine della guerra, è purtroppo sfumato. Un sogno per un calciatore che non aveva esitato a condannare duramente la guerra: Zinchenko era scoppiato in lacrime nello scorso febbraio, dopo l’applauso che i tifosi avversari dell’Everton avevano riservato all’Ucraina. Ma ieri erano troppo pesanti le gambe di una nazionale che non giocava assieme da quasi sei mesi: il Galles ha avuto la meglio. Comprensibile la delusione degli ucraini a fine partita: molti sono crollati sul terreno di gioco, altri sono scoppiati in lacrime. E allora a fine partita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) In lacrime Oleksander Zinchenko a Cardiff, sotto la pioggia: la suanon è riuscita a superare il Galles e qualificarsi ai. L’autogol di Yarmolenko ha regalato il biglietto per il Qatar ae compagni, e quello che Zinchenko aveva definito un sogno, insieme alla fine della guerra, è purtroppo sfumato. Un sogno per un calciatore che non aveva esitato a condannare duramente la guerra: Zinchenko era scoppiato in lacrime nello scorso febbraio, dopo l’applauso che i tifosi avversari dell’Everton avevano riservato all’. Ma ieri erano troppo pesanti le gambe di una nazionale che non giocava assieme da quasi sei mesi: il Galles ha avuto la meglio. Comprensibile la delusione degli ucraini a fine partita: molti sono crollati sul terreno di gioco, altri sono scoppiati in lacrime. E allora a fine partita ...

