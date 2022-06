Tumori | Paludetti Gemelli | “Neoplasie testa-collo poco note | diagnosi tardive”

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – In Italia, secondo l’Istituto superore di sanità, nel 2021 sono state 9.900 le nuovepermaligniche ogni anno causano 4mila decessi. “Di questi pazienti però non si parla mai perché i numeri deimalignidi cui sono affetti non sono quelli del cancro al seno e del polmone”. Così Gaetano, direttore del Dipartimento universitarioOrgani di Senso, direttore Sezione di Otorinolaringoiatria Fondazione Policlinico universitarioIrccs Università Cattolica Sacro Cuore Roma e presidente del 108° Congresso nazionale Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (Sio) che ...

Sono tumori che ogni anno causano 4mila decessi. Tuttavia, l'80% dei pazienti sopravvive a 5 anni dalla diagnosi se non sono coinvolti i linfonodi". Così Gaetano Paludetti, direttore del Dipartimento universitario Organi di Senso, direttore Sezione di Otorinolaringoiatria Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs Università Cattolica Sacro Cuore Roma e presidente del 108° Congresso nazionale Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (Sio).