Tromba d'aria in centro a Cortina d'Ampezzo: scoperchiato il tetto della scuola – Video (Di lunedì 6 giugno 2022) Un violento nubifragio si è abbattuto su diverse aree del Nord Italia ieri, domenica 5 maggio. Colpito anche il Veneto e, come si vede nel Video, Cortina d'Ampezzo. Nella nota località turistica ai piedi delle Dolomiti bellunesi si è formata una specie di Tromba d'aria che ha scoperchiato il tetto della scuola Duca d'Aosta. Danni sono stati registrati in tutto l'Ampezzano, con diversi interventi dei vigili del fuoco. Video Facebook/Max Draven L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

