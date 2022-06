Salario minimo, Dessì (Cal) a iNews24: “lo contesteranno come il reddito di cittadinanza” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Il reddito minimo dovrebbe essere visto come l’inizio di un cambiamento che investa tutto il sistema del rapporto tra mondo del lavoro, società reale e mondo produttivo”. Invece, “com’è accaduto con il reddito di cittadinanza e il decreto dignità, si dà la stura a contestazioni successive e anche la possibilità ad alcuni personaggi di rendere risibile L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ildovrebbe essere vistol’inizio di un cambiamento che investa tutto il sistema del rapporto tra mondo del lavoro, società reale e mondo produttivo”. Invece, “com’è accaduto con ildie il decreto dignità, si dà la stura a contestazioni successive e anche la possibilità ad alcuni personaggi di rendere risibile L'articolo proviene da.it.

fattoquotidiano : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo” - elio_vito : Durigon si pronuncia contro il salario minimo. Ed io mi convinco invece sempre più che sia necessario! Il salario minimo, non Durigon...?? - petergomezblog : Salario minimo, Landini: “L’Europa ci chiede di affrontarlo, non è che la ascoltiamo solo quando vuole che si facci… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Una due giorni intensa quella del leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte, arrivato oggi a Palermo per incontrare la ge… - beltitti : RT @GiovanniPaglia: Confindustria dice sí al salario minimo, a patto che non si tratti del salario giusto, previsto dall’art. 36 della Cost… -