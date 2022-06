Sabatini: “Ederson? L’interessamento dell’Inter è reale, ma Iervolino non contento” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ederson? Gli interessamenti di Inter e Paris Saint-Germain sono reali. Iervolino però non era contento di pensare ad una cessione. Si dimostra presidente solido e importante, non tutti possono permettersi di non vendere giocatori. Mi ha detto che preferirebbe fare un aumento di capitale con i suoi soldi piuttosto che vendere calciatori. Cavani? Iervolino l’ha tirata fuori come una grande suggestione. Io ho solo detto che era un grande errore, perché è quello che mi compete dire. Io so quanto guadagna Cavani e so qual è il suo stato d’animo: tornare dalla Premier League per venire a giocare alla Salernitana, beh. Sono una sorta di poeta o sognatore, ma sono molto pragmatico e so perfettamente quali sono i giocatori che possono venire con entusiasmo a giocare a Salerno, non Cavani. Lui è un grande calciatore e l’ho ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) “? Gli interessamenti di Inter e Paris Saint-Germain sono reali.però non eradi pensare ad una cessione. Si dimostra presidente solido e importante, non tutti possono permettersi di non vendere giocatori. Mi ha detto che preferirebbe fare un aumento di capitale con i suoi soldi piuttosto che vendere calciatori. Cavani?l’ha tirata fuori come una grande suggestione. Io ho solo detto che era un grande errore, perché è quello che mi compete dire. Io so quanto guadagna Cavani e so qual è il suo stato d’animo: tornare dalla Premier League per venire a giocare alla Salernitana, beh. Sono una sorta di poeta o sognatore, ma sono molto pragmatico e so perfettamente quali sono i giocatori che possono venire con entusiasmo a giocare a Salerno, non Cavani. Lui è un grande calciatore e l’ho ...

Advertising

sportface2016 : #Sabatini: '#Ederson? L'interessamento dell'#Inter è reale, ma #Iervolino non contento' - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Sabatini: '#Ederson? Gli interessamenti di PSG e Inter sono reali. Iervolino però non era contento di pensare ad una cessi… - TuttoSalerno : Salernitana, per Sabatini l'erede di Ederson è già in casa granata. Ecco chi è il giovane Iannoni - mr_kubra : RT @marifcinter: Sabatini: '#Ederson? Gli interessamenti di PSG e Inter sono reali. Iervolino però non era contento di pensare ad una cessi… - InterCM16 : Sabatini: 'Reale l'interesse di PSG e Inter per #Ederson' -