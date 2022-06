Roma, litigano alla fermata del bus: accoltellato all’inguine davanti a tutti (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma. L’uomo è arrivato in ospedale con una profonda ferita all’inguine provocata da un’arma da taglio, presumibilmente un coltello. Dopo la medicazione e le cure necessarie, l’uomo ha raccontato, poi, la sua versione dei fatti alla Polizia: si trovava alla fermata dell’autobus, quando ha ingaggiato una lite verbale con un altro uomo, particolarmente inferocito dalla sua risposta. Il litigio violento alla fermata del bus I due hanno iniziato ad alzare la voce, fin quando l’aggressore ha perso le staffe ed ha estratto l’arma da taglio con la quale si è avventato contro il suo avversario accoltellandolo di netto all’altezza dell’inguine. Erano entrambi alla fermata dell’autobus in zona Marranella-Torpignattara. A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022). L’uomo è arrivato in ospedale con una profonda feritaprovocata da un’arma da taglio, presumibilmente un coltello. Dopo la medicazione e le cure necessarie, l’uomo ha raccontato, poi, la sua versione dei fattiPolizia: si trovavadell’autobus, quando ha ingaggiato una lite verbale con un altro uomo, particolarmente inferocito dsua risposta. Il litigio violentodel bus I due hanno iniziato ad alzare la voce, fin quando l’aggressore ha perso le staffe ed ha estratto l’arma da taglio con la quale si è avventato contro il suo avversario accoltellandolo di netto all’altezza dell’inguine. Erano entrambidell’autobus in zona Marranella-Torpignattara. A ...

