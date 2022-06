“Questa è la Salernitana di Iervolino”, il presidente in guerra con Sabatini (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’amore è finito e altro che lasciarsi bene. Tra Danilo Iervolino e Walter Sabatini volano parole grosse. Il presidente della Salernitana, intervista da La Gazzetta dello Sport, non ha lesinato stoccate contro il suo ex direttore sportivo, il quale ha subito replicato minacciando di portare in tribunale il numero uno granata. L’astio si è acceso all’improvviso, iniziando dalle parole di Iervolino alla rosa e delle quale vi proponiamo alcuno passaggi. Rottura – Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare Questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’amore è finito e altro che lasciarsi bene. Tra Daniloe Waltervolano parole grosse. Ildella, intervista da La Gazzetta dello Sport, non ha lesinato stoccate contro il suo ex direttore sportivo, il quale ha subito replicato minacciando di portare in tribunale il numero uno granata. L’astio si è acceso all’improvviso, iniziando dalle parole dialla rosa e delle quale vi proponiamo alcuno passaggi. Rottura –crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagarecommissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un ...

