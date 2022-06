Nadal - Federer | un duello eterno di leggende - Sport - quotidiano net

Advertising

LiaCapizzi : Quando sai che sarà una domenica sportiva memorabile... Alle 15 la finale di Nadal nel suo regno. Ma pure la succe… - Eurosport_IT : Nadal ha chiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del #RolandGarros, indipendentemente da quale sarà… - WeAreTennisITA : Rafa stacca ancora di più Federer e Djokovic nel numero degli Slam vinti ???? Rafael Nadal, 22 Roger Federer, 20 Nov… - bigina61 : RT @WeAreTennisITA: Rafa stacca ancora di più Federer e Djokovic nel numero degli Slam vinti ???? Rafael Nadal, 22 Roger Federer, 20 Novak D… - gigi_mori65 : @SimoneMoriOff Sono tutti e tre top, Federer per lo stile è il tennis, Nadal per capacità di superare sempre i prop… -

di Paolo Franci Ce lo siamo chiesto mille e mille volte. Rafa sarebbe stato Rafa senzaE lui, Roger, sarebbe stato Roger senzaSul fatto che certe rivalità contribuiscano alla grandezza dei protagonisti, non vi è alcun dubbio. Avere uno come te, almeno sul piano dei ...Il maiorchino, che ha da poco compiuto 36 anni, migliora il record assoluto di Slam vinti in carriera, arrivando a quota 22, due in più die Djokovic. Lo spagnolosi conferma il ...Che fosse il più forte sulla terra era noto, forse il migliore di sempre se non fosse che le regole della santissima Trinità (Djokovic base del triangolo isoscele con Federer e Nadal come lati obliqui ...PARIGI - Le voci di un possibile ritiro di Rafa Nadal si sono dissolte. È bastato che il campione spagnolo strapazzasse Casper Ruud con il punteggio di 6-3 6-3 6-0 in 2 ore e 18 minuti di gioco per co ...