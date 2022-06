Mascherine a scuola, un papà dice stop: “Ritiro dalle attività scolastiche i miei due figli” (Di lunedì 6 giugno 2022) Tiene ancora banco la questione mascherina a scuola: gli ultimi giorni di lezione e gli esami di Stato gli studenti dovranno indossarla. Un papà si sfoga e invia una lettera al sito Basilicata24.it in cui annuncia il Ritiro dalle attività didattiche dei figli, spiegandone le motivazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) Tiene ancora banco la questione mascherina a: gli ultimi giorni di lezione e gli esami di Stato gli studenti dovranno indossarla. Unsi sfoga e invia una lettera al sito Basilicata24.it in cui annuncia ildidattiche dei, spiegandone le motivazioni. L'articolo .

