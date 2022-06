L’ex assistente accusa Amber Heard: «Ha rubato la mia storia di abusi e l’ha usata contro Johnny Depp» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard si è concluso a favore delL’ex Pirata dei caraibi. Ha vinto in aula Johnny e ha vinto anche sui social, sulla piattaforma TikTok, l’hashtag #justiceforJohnnyDepp ha ricevuto oltre 19 miliardi di visualizzazioni durante le sei settimane in cui si è svolto il processo. I giudici si sono pronunciati nella controversia legale Depp-Heard e molte testimonianze portate in aula sono state ora riprese e rafforzate di dettagli negli ultimi giorni. Una di queste è quella di Kate James ex assistente dell’attrice di Aquaman che nel 2020 (quando si è svolto il primo processo per diffamazione) ha dichiarato che gli episodi di violenze ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 giugno 2022) Il processo trasi è concluso a favore delPirata dei caraibi. Ha vinto in aulae ha vinto anche sui social, sulla piattaforma TikTok,shtag #justiceforha ricevuto oltre 19 miliardi di visualizzazioni durante le sei settimane in cui si è svolto il processo. I giudici si sono pronunciati nellaversia legalee molte testimonianze portate in aula sono state ora riprese e rafforzate di dettagli negli ultimi giorni. Una di queste è quella di Kate James exdell’attrice di Aquaman che nel 2020 (quando si è svolto il primo processo per diffamazione) ha dichiarato che gli episodi di violenze ...

