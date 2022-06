Jessica Selassié svela che Barù si è fidanzato con un’altra

(Di lunedì 6 giugno 2022) La rivelazione diSi parla dicome una coppia fin da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Loro due hanno avuto un rapporto molto stretto all’interno della Casa e i fan hanno creato per loro anche un hashtag. ovvero “Jerù“. La loro relazione, però, non L'articolo proviene da Novella 2000.

è intervenuta sui social per chiarire il suo rapporto attuale con Barù , dopo un po' di segnalazioni che hanno mostrato il food blogger ed esperto di vini in compagnia di una ragazza. ...ha confermato via social che Barù si è fidanzato con un'altra ragazza. La principessa vincitrice del Grande Fratello Vip ha poi continuato: Fino alla conferma definitiva dell'amore ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere