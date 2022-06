Il Copasir e l’indagine su social network, tv e giornali per individuare i propagandisti filo-russi (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Corriere della Sera, non senza polemiche, aveva pubblicato – nei giorni scorsi – una lista di nomi di persone che erano state definite propagandiste filo-russe. In seguito a quell’articolo, stando a quanto riportato oggi, il Copasir starebbe avviando una indagine che prende in considerazione anche tutto ciò che queste persone hanno scritto sui social network, le loro presenze in televisione e sui giornali. Il Copasir, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, aveva lanciato una serie di audizioni nelle scorse settimane, con gli interventi di Carlo Fuortes e del presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella, tra gli altri. LEGGI ANCHE > Fuortes dà ascolto alla battaglia sulle fake news portata avanti dal Copasir e dalla Rai Copasir sui ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Corriere della Sera, non senza polemiche, aveva pubblicato – nei giorni scorsi – una lista di nomi di persone che erano state definite propagandiste-russe. In seguito a quell’articolo, stando a quanto riportato oggi, ilstarebbe avviando una indagine che prende in considerazione anche tutto ciò che queste persone hanno scritto sui, le loro presenze in televisione e sui. Il, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, aveva lanciato una serie di audizioni nelle scorse settimane, con gli interventi di Carlo Fuortes e del presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella, tra gli altri. LEGGI ANCHE > Fuortes dà ascolto alla battaglia sulle fake news portata avanti dale dalla Raisui ...

Balu875651831 : RT @valerioporpora: @_Nico_Piro_ È un'indagine del Copasir, l'articolo parla di questo (lo sapresti, se avessi fatto lo sforzo di leggerlo)… - Evaave731 : @Rog_2 Se non erro è il Copasir che ha prodotto la lista , c'e un indagine in corso sull'arma propagandistica di… - gheburaseye : #6giugno, critica, riflessione Skytg24: #Copasir avvia indagine rete filorussa e ingerenze straniere in informazio… - Walter00365070 : @Moonlightshad1 @3filetti E' un'indagine del copasir...quella lista è stata fatta da loro. Sono persone che con la… - patricktrancu : Molto curioso di vedere come andrà a finire l’indagine #Copasir sulla quinta colonna #Russia in Italia #Mosca #Putin -