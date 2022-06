I parlamentari del Partito Conservatore britannico decideranno questa sera se confermare la fiducia a Boris Johnson (Di lunedì 6 giugno 2022) Lunedì sera i parlamentari britannici membri del Partito Conservatore si riuniranno per un voto di fiducia sul primo ministro Boris Johnson, che nelle ultime settimane è stato molto criticato per lo scandalo delle feste organizzate nella sua residenza tra il Leggi su ilpost (Di lunedì 6 giugno 2022) Lunedìbritannici membri delsi riuniranno per un voto disul primo ministro, che nelle ultime settimane è stato molto criticato per lo scandalo delle feste organizzate nella sua residenza tra il

LucianoRomeo9 : RT @SBerritta: Io mi immagino l'ultima estate del Grillino Tipo.Quello che non e' emerso,non ha avuto incarichi e si e' auto castrato con l… - ilpost : I parlamentari del Partito Conservatore britannico decideranno questa sera se confermare la fiducia a Boris Johnson - tangueirablue : RT @GandolfoDomini1: Esempio di #FAKE creata per screditare i pochi parlamentari del dissenso! Il 9 Giugno 2021 non si è votato per #GreenP… - SBerritta : Io mi immagino l'ultima estate del Grillino Tipo.Quello che non e' emerso,non ha avuto incarichi e si e' auto castr… - AgostiniMea : Molti parlamentari lo avevano in programma da tempo, ma hanno voluto aspettare la fine delle celebrazioni del Giubileo -