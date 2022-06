Gnonto, CorSport: “Sassuolo e Fiorentina in pole sul ragazzo” (Di lunedì 6 giugno 2022) Gnonto, CorSport- Come scrive il quotidiano in questione il baby azzurro Gnonto per CorSport è davvero il pezzo pregiato del mercato ad oggi. Dopo le grandi prestazioni contro la Germania il baby fenomeno Gnonto si è preso tutte le luci della nazionale Italiana che ad oggi non ha molta ispirazioni e il ragazzo in questione ha fatto davvero riaccendere la fiamma sui possibili talenti in Italia. Ad oggi il ragazzo può essere solo una grande rampa di lancio per invitare tutti ad una riflessioni sul calcio giovanile. Sui campi delle primavere e non solo aleggiano dei ragazzi che ad oggi posso fare solo bene alla nazionale. “Tutti su Gnonto” è il titolo d’apertura scelto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’attaccante dello Zurigo ha il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 giugno 2022)- Come scrive il quotidiano in questione il baby azzurroperè davvero il pezzo pregiato del mercato ad oggi. Dopo le grandi prestazioni contro la Germania il baby fenomenosi è preso tutte le luci della nazionale Italiana che ad oggi non ha molta ispirazioni e ilin questione ha fatto davvero riaccendere la fiamma sui possibili talenti in Italia. Ad oggi ilpuò essere solo una grande rampa di lancio per invitare tutti ad una riflessioni sul calcio giovanile. Sui campi delle primavere e non solo aleggiano dei ragazzi che ad oggi posso fare solo bene alla nazionale. “Tutti su” è il titolo d’apertura scelto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’attaccante dello Zurigo ha il ...

