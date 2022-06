Galles ai Mondiali | battuta l’Ucraina 1-0 | autogol di Yarmolenko

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff v… - gippu1 : Il #Galles torna ai Mondiali dopo 64 anni (1958-2022) e batte il record di Norvegia ed Egitto, 56 anni tra prima e… - gippu1 : Dopo 64 anni il #Galles è tornato ai Mondiali e questa è la storia della loro unica partecipazione nel 1958, quando… - OvileItalia : RT @faberpiredda: Beh, adesso che il #Galles ha battuto l'#Ucraina nella sfida per l'accesso ai mondiali di calcio dobbiamo aspettarci che… - OvileItalia : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff vinta 1… -

Leggi anche >, sfuma il sogno dell'Ucraina: in Qatar ci va il. Bale consola giocatori e tifosi gialloblù- Ucraina, il rigore negato da arbitro e Var Sei minuti dopo la ...L'uomo che rappresenta una nazione spezza i sogni della squadra tifata da mezzo mondo. È la legge dello sport: ilva aidopo 64 anni trascinato dal suo leader Gareth Bale e l'Ucraina resta a piangere su un campo che, per fortuna, non è di battaglia. Il calcio si gioca, non si lascia condizionare: ...Il sogno mondiale dell'Ucraina svanisce a Cardiff. Non riesce l'impresa agli uomini del ct Oleksandr Petrakov, che vengono sconfitti dal Galles per 1-0, con uno sfortunato autogol di ...Il centrocampista conquista la storica qualificazione al torneo intercontinentale col Galles, ma la situazione con la Juventus è ancora un rebus ...