Florenzi, Milan: progressi importanti per il riscatto

Tra i tanti temi in casa Milan anche quello legato al futuro di Alessandro Florenzi in rossonero che procede con un certo ottimismo Tra i tanti temi in casa Milan anche quello legato al futuro di Alessandro Florenzi in rossonero. Secondo quanto riportato da Emanuele Baiocchini, presente negli studi di Sky Sport, il Milan ha fatto passi in avanti per il riscatto. I rossoneri stanno provando ad ottenere uno sconto e chiudere con la Roma intorno ai 2,5 milioni di euro. Il prezzo fissato la scorsa estate era di 4,5 milioni di euro.

