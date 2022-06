Covid, le notizie di oggi. Sottovariante BA.5 più contagiosa delle altre Omicron. LIVE (Di lunedì 6 giugno 2022) I dati sono online sulla piattaforma BiorXiv, che accoglie studi non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica, e sono il risultato di una ricerca condotta in Giappone. Ieri in Italia registrati 27 decessi e 15.028 nuovi casi. Tasso di positività è al 12,2%. A Pechino comincia oggi l'allentamento delle restrizioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 giugno 2022) I dati sono online sulla piattaforma BiorXiv, che accoglie studi non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica, e sono il risultato di una ricerca condotta in Giappone. Ieri in Italia registrati 27 decessi e 15.028 nuovi casi. Tasso di positività è al 12,2%. A Pechino comincial'allentamentorestrizioni

