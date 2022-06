Caos Salernitana, Iervolino a muso duro: attacco durissimo a Sabatini (Di lunedì 6 giugno 2022) In casa Salernitana regna ancora il Caos per quanto riguarda l’addio di Sabatini: ora è il presidente in persona a parlare, con un duro attacco Ancora strascichi in casa Salernitana, legati all’addio di Walter Sabatini. La rottura del rapporto tra la società e il dirigente sportivo ha provocato un vero e proprio scossone tra le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 giugno 2022) In casaregna ancora ilper quanto riguarda l’addio di: ora è il presidente in persona a parlare, con unAncora strascichi in casa, legati all’addio di Walter. La rottura del rapporto tra la società e il dirigente sportivo ha provocato un vero e proprio scossone tra le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? Caos #Salernitana, questa volta a parlare è Iervolino: duro attacco nei confronti di #Sabatini ?? - FraLauricella : RT @FraLauricella: #lautaro “Non mi muovo”. #marotta tratta per #Mkhitaryan La #Juve su #Kostic Caos alla #salernitana: via Sabatini. #… - sportli26181512 : Salernitana, Nicola resta e rinnova: annuncio in arrivo: Dopo il caos degli ultimi giorni che ha portato alla separ… - occhio_notizie : Il commento di #Criscitiello sul caos #Salernitana dopo l'addio di #Sabatini - BarDalCT : RT @francesca_turco: Caos #Salernitana. Rottura #Iervolino #Sabatini. In forse la permanenza di Davide #Nicola. Lotì, se avevi pensato a Fa… -