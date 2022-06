Cancelo eroe per un giorno | il calciatore salva un bambino autistico | “ha protetto mio figlio con un abbraccio e un bacio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 giugno 2022) Joaosi è confermato uno dei migliori calciatori in circolazione, il suo rendimento in stagione con la maglia del Manchester City è stato di altissimo livello. Il portoghese è un grande rimpianto per Juventus e Inter che non sono state in grado di far emergere le qualità enormi del. Le sue qualità tecnico non sono in discussione, nell’ultimo anno è migliorato tantissimo anche dal punto di vista difensivo. Si è dimostrato anche un grande uomo, in particolar modo un episodio è finito sulle prime pagine dei principali giornali all’estero.è reduce dalla vittoria della Premier League, la festa è scoppiata al termine della vittoria in rimonta nell’ultima giornata contro l’Aston Villa. Al fischio finale si è verificata l’invasione di campo dei tifosi del Manchester City, anche del piccolo Ollie Gordon, 10 anni e ...